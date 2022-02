Le rappeur américain Kanye West ne s’en remet toujours du fait d’être séparé avec la star et businesswoman Kim Kardashian. Refusant toujours de signer les papiers du divorce, West espère un retour de sa « femme » et l’a une fois de plus fait savoir avec le réseau social instagram.

La séparation de sa famille semble être le plus dur moment que Kanye West soit en train de passer de toute sa vie. En effet, contrairement à Kim Kardashian qui vit sur un nuage doux depuis le début de sa relation avec son nouveau chéri l’humoriste Pete Davidson, Kanye West, lui semble mal géré la situation. Et ce malgré Julia Fox à ces côtés. Une fois de plus, l’artiste a exprimé le besoin de sa famille réuni à ces côtés.

A travers un montage de photo sur sa page instagram, Kanye West a désespérément fait appel à son Dieu pour le retour de Kim. « DIEU, S’IL VOUS PLAÎT, REUNISSEZ NOTRE FAMILLE », a-t-il écrit en légende de la photo. Un rêve qui ne pourra plus se réaliser avec la créatrice de sous vêtement. Par ailleurs, elle passe désormais moins de temps à répondre aux multiples provocations de son ex sur les réseaux sociaux.

