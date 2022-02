Au Bénin, un concours de recrutement militaire a été lancé pour le compte de cette année 2022. Après la phase de l’inscription en ligne, c’est la phase de présélection des candidats âgés de 18 à 25 ans prévue pour le 1er mars 2022. Dans un communiqué Radio/Télévisé en date du 21 février 2022, Le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a déclaré que «dans le cadre du concours du recrutement militaire au titre de l’année 2022, il sera procédé, le mardi 1er mars 2022, à la présélection de jeunes filles et de jeunes gens âgés de 18 à 25 ans préalablement inscrits en ligne sur le www.sengager.defense.bj et ayant reçu leur numéro de table».

Pour le Chef d’Etat-Major Général, cette présélection aura lieu dans les chefs-lieux des douze (12) départements du Bénin. Il y aura lors de cette phase de présélection «une course à pied sur quatre (4) kilomètres pour les filles et six (6) kilomètres pour les garçons». Il a affirmé que l’épreuve physique va se dérouler dans «le respect strict des mesures anti-Covid ». Il a précisé également que «les candidats ayant réalisé un maximum de vingt-huit (28) minutes seront présélectionnés dans le quota de leur département». Mais le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho met en garde «tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelle que ce soit, pendant cette épreuve sportive, sera disqualifié et mis à la disposition du Directeur Générale de la Police républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur».

Il faut rappeler que dans chaque département, le rassemblement des candidats est prévu pour 6 heures. Ce rassemblement dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora aura respectivement lieu à l’entrée du camp militaire de Kandi et à l’Agence Ecobank de Natitingou. Le Carrefour Toussaint Louverture est retenu pour le département de l’Atlantique et l’entrée Ouest du camp militaire Séro Kpéra de Parakou pour le département du Borgou. Pour le département des Collines, les candidats vont se rassembler à l’entrée du camp militaire de Dassa-Zoumè et à la Préfecture d’Aplahoué pour le département du Couffo. Le point de départ de la course se trouve à la devanture de la Mairie de Djougou pour le département de la Donga, à Fin pavé Fidjrossè (carrefour route des pêches pour le département du Littoral, à la Préfecture de Lokossa pour le département du Mono, au carrefour cinquantenaire pour le département de l’Ouémé, au carrefour NOCIBE, route de Pobè pour le département du Plateau et au Carrefour Lapin pour le département du Zou.

