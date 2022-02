Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé à poursuivre un dialogue persistant avec la Russie pour désamorcer la situation en Ukraine. « Il y a une situation militaire insupportable avec une escalade qui s’accroît, a déclaré Jean-Yves Le Drian. L’urgence pour tous c’est d’enrayer l’escalade. » Il a également indiqué que l’Europe était prête à imposer des sanctions à la Russie en cas d’invasion de l’Ukraine, précisant toutefois que le dialogue serait privilégié pour éviter un conflit qui serait « désastreux pour tout le monde ».

M. Le Drian a qualifié la situation de très difficile. Il a souligné que le ministère des Affaires étrangères du pays restait en contact avec les compatriotes en Ukraine afin de leur fournir rapidement une assistance en cas d’aggravation de la situation. Récemment, dans les pays occidentaux, ainsi qu’à Kiev, il y a eu des déclarations sur une éventuelle invasion russe de l’Ukraine. Le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a qualifié ces informations d’escalade de tension inutile et sans fondement.

La Russie disposée à dialoguer mais…

Il a souligné que la Russie ne représentait une menace pour personne. Dans le même temps, M. Peskov n’a pas exclu la possibilité de provocations pour justifier de telles déclarations et a averti que les tentatives d’utiliser la force pour résoudre la crise dans le sud-est de l’Ukraine auraient les conséquences les plus graves. Cependant, la Russie s’est dite ouverte au dialogue mais refuse catégoriquement l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN. Le président Poutine s’est dit prêt à une solution militaire si les occidentaux ne lui laissaient pas le choix. « Il n’y aura pas de gagnants et vous serez entraîné dans ce conflit contre votre volonté. Vous n’aurez même pas le temps de cligner des yeux lorsque vous exécuterez l’article 5 (défense collective des membres de l’Otan). Monsieur le président (Macron), bien sûr, ne veut pas cela, et je ne le veux pas, c’est pourquoi il est ici, me torturant pendant six heures d’affilée. » avait déclaré M. Poutine.

Du côté des USA, le président Biden s’est dit également ouvert au dialogue, mais n’écarte pas les menaces. Les États-Unis répondraient de manière décisive et rapide si la Russie « envahissait » le pays avait-il déclaré. « Le président Biden a clairement indiqué au président Poutine que si les États-Unis restent prêts à s’engager diplomatiquement en pleine coordination avec nos alliés et partenaires, nous sommes également prêts à faire face à d’autres scénarios » pouvait-on lire dans un communiqué. (avec TASS)

