Le Pape François a une fois de plus abordé la « menace d’une guerre« , qui doit être éliminée par le dialogue. Lors d’une audience collective mercredi, le pontife a remercié tous ceux qui s’étaient joints à la prière pour la paix en Ukraine le 26 janvier et a exprimé l’espoir que les négociations au format Normandie seraient efficaces. « Je continue de prier Dieu pour la paix afin que les tensions et la menace de guerre soient surmontées par un dialogue sérieux qui peut contribuer aux négociations au format Normandie« , a déclaré François.

« N’oublions pas que la guerre est une folie« , a-t-il ajouté. Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Église catholique romaine s’exprime publiquement sur la situation autour de l’Ukraine et appelle au règlement rapide de la crise. Des allégations récentes dans les pays occidentaux, ainsi qu’à Kiev, font état d’une possible invasion russe du territoire ukrainien. Le secrétaire de presse du président russe, Dmitri Peskov, a décrit ces informations comme une escalade de tension vide et sans fondement.

M. Peskov a souligné que la Russie ne constituait une menace pour personne. Dans le même temps, il n’a pas exclu la possibilité de provocations pour justifier de telles déclarations et a averti que toute tentative de résoudre la crise dans le sud-est de l’Ukraine par la force aurait les conséquences les plus graves. (avec TASS)

