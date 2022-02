(TASS) L’élargissement de l’OTAN à l’est est à la base de la dégradation actuelle de la situation concernant l’Ukraine et constitue une forme d’agression contre la Russie, a affirmé ce dimanche sur CNews le candidat à la présidence du parti Reconquête, Éric Zemmour. « Il y a un problème géostratégique majeur que pose l’Otan […] L’extension de l’Otan depuis 30 ans à l’est contrairement à toutes les promesses […] est vu légitimement comme une agression par la Russie », a-t-il indiqué.

Il a rappelé qu’en cas de victoire à la prochaine présidentielle, il poserait la question du retrait de la France du commandement militaire intégré de l’Otan. Selon lui, la situation actuelle du pays au sein de l’Alliance empêche Paris de pratiquer une politique indépendante et réduit son poids dans l’arène internationale. « Je proposerais un grand traité européen de pacification qui permettra, qui dira: les frontières de l’Ukraine doivent être reconnues par la Russie, mais, en échange, l’Ukraine doit s’engager et l’Otan doit s’engager à ce que l’Ukraine ne rentre jamais dans l’Otan », a déclaré Éric Zemmour.

Il a également préconisé le plein respect des accords de Minsk et rappelé que l’une des causes du conflit était l’ukrainisation forcée des régions orientales du pays dont la population se voit interdire de parler russe. La situation sur la ligne de contact dans l’est de l’Ukraine s’est dégradée jeudi matin. Les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk ont signalé des bombardements, les plus intenses depuis plusieurs mois, par les forces armées ukrainiennes. Vendredi, leurs chefs, Léonid Passetchnik et Denis Pouchiline, ont annoncé l’évacuation d’habitants en raison du danger croissant d’hostilités, ainsi que la disposition de la Russie à accueillir les personnes évacuées. La mobilisation générale a été annoncée dans les deux républiques samedi.

