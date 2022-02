Il y a quelques jours, les sénégalais réalisaient un exploit en battant l’équipe d’Egypte à la finale de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 organisée par le Cameroun. C’était pour la première fois dans l’histoire de ce pays d’Afrique occidentale que son équipe nationale est devenue championne d’Afrique. Un exploit qui a été salué par le peuple sénégalais tout entier avec naturellement le chef d’Etat en tête qui n’avait pas pu assister en personne à cette finale à cause de son agenda. Le capitale de la sélection nationale Sadio Mané aura le chance de voir un stade porter son nom au Sénégal.

Un stade au Sénégal plus précisément dans la ville d’origine de Sadio Mané portera son nom. C’est le maire de la ville d’origine de l’international sénégalais qui a annoncé que le stade de sa ville d’origine portera son nom après le sacre des Lions de la Teranga à la dernière CAN. « Sadio Mané a honoré le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous les dignes fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière, Bambali et son chef-lieu de région, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau. », a affirmé Abdoulaye Diop, le maire de la ville de Sédhiou et qui est aussi ministre de la Culture au Sénégal.

