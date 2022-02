Après 60 ans, l’équipe sénégalaise a réussi à ramener la coupe africaine des nations dans leur pays. La célébration de la victoire, avec le retour des Lions sur leur territoire est prolongée jusqu’à ce lundi 07, déclaré férié dans le pays.

La journée du dimanche 6 février était bien tendue pour joueurs, supporters sénégalais et d’autres pays. Cette journée restera d’ailleurs gravée dans les annales du pays, puisqu’il s’agit d’un très grand défi que les Lions de l’équipe du Sénégal viennent de relever. Et la joie de cette victoire est très bien manifestée et ne peut en aucun cas passée inaperçue. Par ailleurs, pour évacuer cette pression accumulée, le président de la république sénégalaise, Monsieur Macky Sall a exaucé la volonté de tout le peuple en déclarant la journée du lundi 7 février, une journée férié, chômée et payée.

Et ce n’est pas la seule grande décision qu’il ait prit pour montrer sa joie et sa reconnaissance pour cette victoire. En effet, le premier homme du gouvernement a également annulé son voyage aux Comores pour pouvoir recevoir ses gagnants juste après leur retour au Sénégal. Dès leur descente à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, prévue pour le mardi 8 février, les nouveaux champions d’Afrique seront reçus au Palais de la République, où ils seront dignement décorés.

