Depuis son élection à la municipalité de Ziguinchor, Ousmane Sonko a bien l’intention de faire bouger les choses. A l’occasion de son premier conseil municipal, le nouveau maire a fait part de sa vision, qui commence par la réconciliation des africains à leur passé. C’est dans ce cadre qu’il a pris la décision de renommer les rues de la ville qui portaient autrefois les noms des colons français, pour mettre à la place les noms de personnes qui ont marqué l’histoire du pays.

La Rue de France devient Rue de l’Union africaine

Pour l’instant, cinq rues ont été débaptisées.

L’avenue du capitaine Javelier devient L’avenue du Tirailleur africain, La Rue Lieutenant Lemoine devient Rue Thiaroye 44, La Rue de France devient Rue de l’Union africaine, La Rue Général de Gaulle devient Rue de la Paix. La Rue Lieutenant Truch devient Rue Seleki 1886

« Nous avons un devoir de réconciliation avec la mémoire Africaine et la mémoire de nos pères et mères qui se sont battus pour nous et la dignité. Nulle part en France vous ne verrez une rue Hitler parce qu’il a été un poison pour l’histoire française. Il a occupé la France, l’a soumis à une certaine période et de manière sanguinaire. Pourquoi chez nous au Sénégal, on doit donner le nom de tous ceux qui ont tué nos pères, les ont colonisés, forcés à la soumission et ont tué tout ce qui bouge » a déclaré Ousmane Sonko.

Ce dernier s’est ensuite interrogé sur l’héritage à laisser à la future génération africaine en donnant aux places et rues africaines des noms des bourreaux de leurs ancêtres. Toutefois, le maire de Ziguinchor a indiqué que ce geste ne cible personne. Pour lui, il s’agit juste de réconcilier les peuples avec l’histoire des personnes qui les ont rendus fier. Il a par ailleurs estimé qu’il n’est plus possible de donner aux rues africaines les noms des personnes qui ont tué des hommes et femmes du continent, après plus de 63 années d’indépendance.

