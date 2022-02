Digérant très mal sa séparation avec son ex-mari, une jeune mère a comparu devant la justice après avoir diffusé des images portant atteintes aux bonnes moeurs. Elle écope de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Même si elle a été remariée puis a divorcé après sa séparation avec son ex-mari A.H. DIOP, M.F. DIOP continue de nourrir l’espoir de revenir dans son premier foyer. Un espoir qui lui coûte désormais trois mois de prison avec sursis.

En effet, après avoir divorcer de son second mari au bout de quelques mois, elle a voulu remettre le grappin sur son premier mari qui entre temps s’est également remarié. La mère célibataire de 19 ans a alors commencé par harceler A.H. DIOP avec des appels sans cesse et se présentait à son domicile et sur son lieu de travail. Elle va encore plus loin en envoyant à la nouvelle madame DIOP des images montées la montrant dans des positions compromettantes avec son ex. Des images d’ailleurs très obscènes pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs selon nos informations.

Ne pouvant plus faire seul face à la situation, A.H. DIOP a finalement fait appel à la justice. Le 19 janvier dernier, elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt et a été présentée hier au tribunal des flagrants délits de Dakar avec sa fille âgée d’un an. Dans sa déclaration elle confie que c’est une de ses copines qui a fait le montage des images. M.F. DIOP a finalement été condamné à trois de prison avec sursis suite à la plaidoirie de son avocat qui a demandé la clémence du tribunal à cause de l’enfant mineur d’un an.