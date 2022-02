La semaine dernière nous vous annoncions que Snoop Dogg a pris le contrôle du label Death Row Records. Le label Hip Hop Death Row Records créé dans les années 90 par le DOC, Dr. Dre, Suge Knight et Dick Griffey et qui a produit le premier album du célèbre rappeur américain Snoop Dogg a été racheté par ce dernier. « Ça fait du bien d’être propriétaire du label dont je faisais partie au début de ma carrière et en tant que l’un des membres fondateurs« , avait affirmé Snoop Dogg dans un communiqué.

Quelques jours après l’annonce de la nouvelle, le fils de Suge Knight, l’un des cofondateurs du label a réagi. Interrogé par TMZ, Suge Jacob Knight a affirmé qu’il savait que le célèbre rappeur voulait racheter le label pendant que l’acquisition était en cours. Il confie avait tenté de rencontrer les anciens dirigeants pour que le nom du label change mais sans succès. A l’en croire, plusieurs personnes ont inventé une brouille entre son père et le rappeur Snoop Dogg. Il affirme être très heureux de voir que le label fondé par son père et d’autres grands nom de l’industrie musicale américaine soit entre les mains de quelqu’un de la côte ouest. Pour lui, cette acquisition est « une victoire pour la côte ouest ».

