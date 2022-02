Un exemplaire de la première édition de Terminator de 1984 d’Arnold Schwarzenegger vient d’être vendue pour un montant exorbitant. La copie VHS originale du classique d’Arnold Schwarzenegger a été vendue 32.500 $ lors d’une vente aux enchères aux USA. Célèbre, Terminator était le film qui a lancé la série de science-fiction emblématique. De plus, il est salué comme un classique culte car c’était un film à petit budget qui est devenu un succès, lançant les carrières du producteur James Cameron et de l’acteur Schwarzenegger.

Le film de James Cameron met en scène un assassin cyborg renvoyé dans le temps en 1984 pour tuer Sarah Connor (joué Linda Hamilton), dont le fils à naître sauvera un jour l’humanité de l’extinction par une intelligence artificielle hostile dans un monde apocalyptique.

Si vous possédez encore vos anciennes cassettes vidéo, vous aurez peut-être envie de gagner beaucoup d’argent comme l’heureux élu. Mais il s’agit toutefois d’une version originale et non d’une copie. La dernière sortie de la série, Terminator: Dark Fate de 2019, avait généré le plus bas revenu de la franchise à ce jour. En conséquence, aucune nouvelle d’une autre version de Terminator n’a été donnée, et cela peut être attribué en grande partie au fait que Cameron est entièrement immergé dans la production des prochains Avatar.

