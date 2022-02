Avec l’intensification des récentes attaques des groupes djihadistes dans le septentrion, il est clair que nous n’échappons plus à la volonté du terrorisme international de faire de notre pays, de la sous région et du continent africain l’un des sanctuaires de ses activités nébuleuses, rétrogrades et mortifères. En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, je voudrais dans ce contexte nouveau et particulièrement douloureux, présenter mes condoléances aux familles des victimes militaires et civiles ainsi qu’à tout le peuple béninois.

Les pertes humaines et matérielles de plus en plus lourdes sont relayées abondamment par la presse et suscitent beaucoup d’inquiétude au sein de notre Peuple en quête de paix, du pain et de démocratie. Ces inquiétudes s’amplifient, face à la culture des djihadistes à tirer profit de l’absence de cohésion Nationale et de coordination des stratégies au sein de nos sous-régions.Nous avons besoin de renforcer la concorde et de réaliser une Union Sacrée face à cet ennemi déterminé à détruire la République.

Ce qui suppose donc que nous trouvions une solution durable à nos contradictions politiques.C’est ce qui a manqué dans d’autres pays où nous avons vu comment les dissensions politiques ont fait le lit des intégristes et ont ainsi permis la faiblesse de plusieurs Etats de notre continent. Que Dieu bénisse notre pays et nous préserve des forces du mal !

Applis LNT : Android - Iphone