Le Bénin a dignement rendu hommage aux soldats tués dans les attaques terroristes au Nord du pays. Ils ont été élevés à titre posthume au grade de commandeur de l’ordre national du Bénin à l’occasion des cérémonies présidées par la grande chancelière et vice-présidente du Bénin Mariama Chabi Talata. Deux soldats ont été ainsi honorés à Natitingou et deux autres à Djougou. Le Colonel Fructueux Gbaguidi, chef d’Etat-major de l’armée de terre a annoncé des mesures sociales en faveur des enfants de ces martyrs de la République.

La nation toute entière…se souviendra éternellement de vos noms »

« Soyez rassurés chers camarades sur le sort de ceux que vous avez laissés. Sur instruction du président de la République, ils seront entièrement pris en compte. Les enfants le seront surtout jusqu’à leur maturité et bien d’autres mesures d’accompagnement viendront suppléer votre absence » a déclaré ce haut gradé de l’armée béninoise, en s’adressant aux disparus. L’homme ajoutera que ces mesures ne vont certes pas remplacer les militaires tués auprès de leurs enfants. La nation toute entière « vous rend hommage et se souviendra éternellement de vos noms qui seront gravés aux monuments aux morts de vos communes » a-t-il poursuivi.

Au total, il y a eu 07 soldats tués lors des attaques djihadistes au Bénin. Ils seront tous honorés. La cérémonie d’hommage se poursuit d’ailleurs. Après Natitingou et Djougou, Mariama Chabi Talata et la hiérarchie militaire, mettront le cap sur Parakou ce vendredi 18 février 2022 et ensuite Ouassa, le lundi 21 février. En prenant cette mesure sociale en faveur des soldats, Patrice Talon reste dans la droite ligne de ce qu’il avait déclaré lors du conseil des ministres extraordinaire du 10 février dernier. En effet, l’homme invitait le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles de ceux qui pourraient en arriver au sacrifice suprême.

