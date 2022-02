Les Etats-Unis ont relancé depuis mai 2020 les vols habités dans l’espace. Plusieurs entreprises spatiales privées, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic ont depuis lors organisé des voyages touristiques dans l’espace. Alors que la Chine et la Russie se sont aussi activement engagées dans la course à la conquête de l’espace, les Européens quant à eux semble être à la traîne. Cette situation préoccupe le président français Emmanuel Macron, actuellement président du Conseil de l’Union européenne, qui a interpellé ce mercredi 16 février les Européens lors d’une réunion des ministres européens chargés de l’Espace et de l’ESA à Toulouse.

Macron a demandé aux Européens de faire connaître leurs propositions concernant les vols spatiaux habités et l’exploration spatiale afin de savoir quelle décision prendre d’ici l’automne pour engager ou non l’Europe sur cette voie. « L’ESA (l’agence spatiale européenne) a déjà identifié des pistes en matière de sciences spatiales et de vols habités, et je propose que nous puissions accompagner cet élan en travaillant (…) d’ici l’été prochain pour formuler des propositions sur nos ambitions européennes en matière d’exploration, de vols habités », a déclaré Macron.

La part des vols habités et robotisés

Pour le président français, l’objectif est « d’éclairer les décisions stratégiques » qui seront prises en novembre, au cours d’une réunion ministérielle de l’ESA à Paris. « Quelle doit être la part respective des vols habités et robotisés, notamment pour les vols à destination de la Lune ou de Mars ? », s’est interrogé Macron. « Visons-nous des coopérations à la lumière de l’ISS (la station spatiale internationale) ou l’autonomie stratégique en la matière ? », a-t-il ajouté. Afin de s’investir activement dans la conquête de l’espace, l’Europe doit chercher à être autonome et cela suppose d’importants investissements.

Un modèle spatial viable

« Le spatial charrie aussi une part de rêve. Ce qu’une puissance projette dans l’espace dit un peu de ce qu’elle est, de son rapport au monde », a affirmé Emmanuel Macron. Pour le président du Conseil de l’Union européenne, l’Europe doit plutôt s’engager dans un « modèle spatial viable » qui n’est pas celui de « l’exploitation, n’est pas celui de l’augmentation du nombre de touristes spatiaux (…) pas plus que le seul horizon n’est l’exploitation minière de la Lune ». « Nous, Européens, croyons davantage à l’exploration, à la connaissance et donc à des vols habités de long terme plutôt qu’à la marchandisation de l’espace », a assuré le président Macron.

