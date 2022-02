Une enquête ouverte et menée par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants a permis l’arrestation d’un congolais Guy Guyo ainsi qu’à la saisie de plusieurs faux et vrai passeports. Cette opération a servi à démanteler totalement le réseau Dakar-Lisbonne spécialisé dans le trafic de migrants et l’escroquerie. L’information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar a par ailleurs permis de comprendre le mode de fonctionnement de l’accusé.

Depuis la semaine dernière, la tête pensante du réseau Dakar-Lisbonne, Guy Guyo a été mis aux arrêts et placé derrière les barreaux. Un cachet de «Sénégal4wor», un cachet de «Cunha Barroso Sénégal», un cachet de la Chambre de commerce et d’industrie Portugal-Sénégal ont été retrouvés à son domicile à Nord Foire au cours de la perquisition des enquêteurs. Cette descente a également permis en agents enquêteurs de mettre la main sur 40 passeports Sénégalais, 3 passeports du Guinéens Conakry, 6 passeports du Congolais Brazzaville, 4 passeports du Congolais Kinshasa et un passeport du Guinée-Bissau se trouvant dans une armoire.

Avant son arrestation, Guy Guyo avait déjà plusieurs « clients » en attente qui lui ont déjà versé une forte somme d’argent pour être envoyé au Portugal. Pour que les victimes de son escroquerie ne se doutent de rien, Guyo leurs organisaient une formation de six mois, au cours de laquelle ils devront s’habituer à parler le portugais. Il les a aussi intégrés dans une délégation devant participer à un forum sur le tourisme et l’emploi prévu du 16 et au 20 mars prochain. Mais l’habileté des enquêteurs a mis fin à ses projets.

