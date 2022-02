L’Ukraine est visiblement l’actuelle destination de celles et ceux qui veulent combattre l’invasion russe. Déjà plusieurs jours que le président russe Vladimir Poutine a lancé les hostilités et le nombre de ceux qui annoncent vouloir aller combattre aux côtés de l’armée ukrainienne ne cesse de s’agrandir. Selon les différentes annonces qui ont été faites, plusieurs volontaires de la Grande Bretagne sont attendus en Ukraine pour combattre la Russie.

Ceux-ci auraient été réunis par le commandant de la Légion nationale géorgienne Mamuka Mamulashvili. Les autorités britanniques ont fait savoir qu’elles soutiendraient celles et ceux qui souhaitent aller combattre la Russie en Ukraine. Elles ont tout de même tenu à faire remarquer, que seules les personnes ayant reçu une formation et qui sont membres d’une force spéciales sont autorisées à se rendre en Ukraine.

Trois vétérans britanniques et un Allemand

Du côté des États-Unis, il s’agit de certains vétérans des opérations spéciales qui sont déjà à la frontière polonaise. On note également dans le groupe trois vétérans britanniques et un Allemand. Ils auraient tous été formés par l’Otan et sont prêts à aller combattre les Russes en Ukraine. Rappelons que l’offensive a été lancée par la Russie contre l’Ukraine depuis plusieurs jours. Du côté russe, en plus de la Biélorussie, il bénéficie du soutien des soldats de la Tchétchénie.

