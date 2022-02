Le président russe Vladimir Poutine a décidé de lancer une opération militaire spéciale en réponse, selon lui, « à la demande des dirigeants des républiques du Donbass ». Cette opération tant redoutée par les occidentaux va donc avoir finalement lieu. Cela fait plusieurs semaines que les USA alertent sur une opération imminente de la Russie en Ukraine, sans vouloir non plus déployer des militaires dans le pays. Vladimir Poutine a cependant affirmé que cette opération visait à démilitariser les régions séparatistes et arrêter les génocides qui ont cours dans ces régions.

« Les républiques populaires ont demandé de l’aide de la Russie. Dans ce contexte […] j’ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les gens qui subissent depuis huit ans des atrocités et le génocide de la part du régime de Kiev. Ainsi, nous viserons à assurer la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine et à traduire en justice les responsables du grand nombre de crimes sanglants contre les civils, y compris les citoyens russes », a entre autres déclaré le président russe. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.

