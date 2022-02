La Russie veut maintenir la paix dans les régions séparatistes prorusses de l’Ukraine à savoir Donetsk et Lougansk, dont il a reconnu l’indépendance, hier lundi 21 février 2022. En effet, le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine a donné l’ordre à son ministère de la Défense pour que des troupes soient déployées dans ces régions, afin d’y assurer le maintien de la paix.

Aucun détail concernant le calendrier du déploiement

Cette demande du chef de l’Etat russe a été faite via deux décrets. « Suite à la demande du dirigeant de la République populaire de Lougansk, le ministère russe de la Défense doit assurer que les forces armées russes garantissent le maintien de la paix sur le territoire de la République » indique le décret qui contient une autre clause du même genre relative à la République de Donetsk. Notons qu’aucun détail n’a été donné concernant le nombre de militaires et les dispositifs déployés. Aussi, aucun détail n’a-t-il été donné sur le calendrier du déploiement. Il faut dire que ces informations interviennent après que Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des régions de Donestk et Lougansk et a signé avec celles-ci des accords d’entraide.

Environ 200 000 soldats à proximité de la frontière ukrainienne

Pour rappel, la reconnaissance de l’indépendance des deux Républiques intervient dans un contexte de crise à la frontière entre la Russie et l’Ukraine. Les Etats-Unis considèrent que Moscou y a massé des milliers de troupes afin d’envahir l’Ukraine. Le vendredi 18 février dernier, un officiel américain avait fait savoir que la Russie avait environ 200 000 soldats à proximité de la frontière ukrainienne. Une situation qui a fait réagir l’organisation du traité atlantique nord (OTAN). Son secrétaire général Jens Stoltenberg a dénoncé la « plus grande concentration de forces militaires depuis la Guerre froide ».

