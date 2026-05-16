Le Mali se tourne vers la Russie pour stabiliser ses importations de carburant et d'engrais

Le Mali et la Russie ont adopté un plan de sécurisation des hydrocarbures et des intrants agricoles lors de négociations menées à Kazan le 16 mai. Cette démarche intervient alors que le marché mondial des hydrocarbures connaît une volatilité accrue.

À l’instar d’autres pays africains, le Mali subit les conséquences du blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran. Ce goulet d’étranglement contrôle normalement 20 % de la production pétrolière mondiale et son verrouillage a provoqué une hausse des prix de l’énergie. Les stations-service connaissent des ruptures d’approvisionnement, tandis que les secteurs agricole et industriel pâtissent de l’indisponibilité d’engrais et de matières premières essentielles.

Un approvisionnement régulier et sécurisé

À l’issue des discussions, les délégations malienne et russe ont convenu d’un calendrier de livraison assorti des mécanismes logistiques et financiers nécessaires, la partie russe étant représentée par Sergueï Tsivilev, ministre de l’Énergie. La délégation malienne comprenait Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Lousséni Sanou, ministre de l’Économie et des Finances. Diallo a déclaré que « cette coopération va permettre de stabiliser notre système d’approvisionnement en hydrocarbures, mais également de donner au Mali des perspectives d’approvisionnement à moyen et long terme ».

Le dispositif organise l’acheminement continu des hydrocarbures russes vers des ports de transit, avant leur distribution sur l’ensemble du territoire malien par les opérateurs locaux. Il a également pour objectif de limiter la dépendance du Mali vis-à-vis des seules voies maritimes internationales.

Intrants agricoles et calendrier cultural

Les discussions ont aussi porté sur les engrais et produits agricoles. Les autorités maliennes ont insisté sur la nécessité d’un approvisionnement anticipé respectant le calendrier cultural local, afin de garantir une campagne productive aux exploitants. Les deux parties s’engagent à mettre en place un agenda opérationnel détaillé précisant les volumes, délais et modalités de paiement des livraisons futures.