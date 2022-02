La star de «Vicious» et «Chicago Justice» a été retrouvée près de Hollywood Boulevard vendredi, deux jours après avoir été portée disparue, la cause du décès reste inconnue. Dans un communiqué, la police de Los Angeles a confirmé: « Aujourd’hui, vers 8h30, des agents de la région d’Hollywood ont répondu à un appel radio pour une enquête sur la mort d’une personne à Franklin Avenue et North Sierra Bonita Avenue. Le bureau du coroner du comté de LA a depuis confirmé que la personne est était Lindsey Erin Pearlman. La cause du décès sera déterminée par le coroner. »

L’actrice qui est mariée au producteur Vance Smith est morte à 43 ans. Ce dernier a exprimé sur Instagram sa grande peine en apprenant la mort de sa femme : « La police a trouvé Lindsey. Elle est partie. Je suis cassé. Je parlerai plus tard, mais je voulais remercier tout le monde pour leur amour et leurs efforts et vous demander de respecter la vie privée de sa famille en ce moment » a-t-il déclaré. Pour information, Lindsey Pearlman n’avait «pas été vue ni entendue» depuis le 13 février selon un rapport, mais son conjoint a ensuite réfuté cette date et expliqué qu’elle avait en fait été vue pour la dernière fois le 15 février.

