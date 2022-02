(TASS) Les autorités maliennes ont ordonné à toutes les représentations diplomatiques et consulats à l’extérieur de durcir les conditions d’obtention et le contrôle dans la délivrance des visas d’entrée dans le pays, y compris aux diplomates. C’est ce qu’a rapporté vendredi, le site d’information aBamako citant une ordonnance du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

« Le ministère des Affaires Etrangères appelle la représentation diplomatique du Mali à l’extérieur, ainsi que les consulats, à la vigilance pour tout type de délivrance de visas d’entrée au Mali. Cela, compte tenu de la situation actuelle de notre pays« , a-t-on appris du communiqué. « Pour toute demande revêtant un caractère particulier, je vous invite à requérir, au préalable, l’avis du département », précise le document.

Ces dernières semaines, les relations du Mali avec plusieurs pays européens, en particulier avec la France, se sont considérablement détériorées. Ainsi, Le gouvernement malien a annoncé le 31 janvier l’expulsion de l’ambassadeur français. Selon Le Journal du Mali, cela est dû essentiellement aux critiques de Paris contre les autorités militaires maliennes qui ont refusé d’organiser une présidentielle en février 2022.

Par ailleurs, en janvier, les autorités maliennes ont interdit leur espace aérien à un avion de transport militaire de l’armée de l’air allemande et ont également ordonné à un contingent des forces spéciales du Danemark qui était prévu pour une opération antiterroriste de quitter le pays.

