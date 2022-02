Les innovations continuent sur l’application de messagerie WhatsApp. En effet, selon des informations qui circulent, le stockage des donnés dans le cloud ne sera plus totalement gratuit. On retient que dès que l’usager de WhatsApp atteint un certain volume de stockage, il pourrait être appelé à mettre la main à la poche. Les utilisateurs de l’application ont tout de même la possibilité de gérer le volume en supprimant les données à son niveau.

Mais celles et ceux qui tiennent à leurs données seront obligés de payer pour continuer à bénéficier d’un hébergement dans le cloud. Ce n’est pas à WhatsApp de dresser la facture. En effet, depuis toujours, les messages, photos et vidéos sont stockés dans Google Drive. Pour l’heure, aucune autre précision n’a filtré sur la quantité de volume à partir de laquelle les utilisateurs devront commencer par payer.

Une nouvelle mise à jour…

Notons que dans un passé plutôt récent, WABEtaInfo a annoncé que très prochainement, les transferts de chats d’un système d’exploitation à un autre seront possibles. « WhatsApp vient de soumettre une nouvelle mise à jour par le biais du programme bêta TestFlight, portant la version à 22.2.74. La version indiquée dans les paramètres WhatsApp est 2.22.2.74 », a notamment martelé WABEtaInfo.

