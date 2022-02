L’ancien chroniqueur et candidat d’extrême-droite à la prochaine présidentielle Eric Zemmour poursuit sa campagne. L’homme qui se caractérise notamment par son hostilité à l’immigration, a récemment bénéficié d’un soutien de taille, selon ses équipes. En effet, d’après ces derniers, le polémiste a eu un entretien téléphonique avec l’ancien président américain Donald Trump.

« L’équipe a organisé cet échange téléphonique »

A en croire les équipes d’Eric Zemmour, l’échange entre le candidat et l’ancien locataire de la Maison Blanche a eu lieu, hier lundi 14 février 2022 et a duré une quarantaine de minutes. Dans une interview accordée au média français BFMTV, un membre de l’équipe d’Eric Zemmour a déclaré : « Notre responsable des Français de l’étranger avait le contact du cabinet Trump, et a proposé d’organiser une rencontre physique ou au téléphone. Le cabinet a accepté les deux, mais un déplacement en Floride étant compliqué, l’équipe a organisé cet échange téléphonique ». Au cours de cet échange téléphonique, Donald Trump a recommandé à Eric Zemmour de ne jamais céder.

Il lui a demandé de garder son authenticité

Après lui avoir dit que la presse le trouvera brutal, le prédécesseur de Joe Biden a conseillé à Eric Zemmour de ne jamais changer pour être victorieux. Aussi, lui a-t-il demandé de garder son courage et son « authenticité ». Notons que ce soutien de Donald Trump à Eric Zemmour est de taille et pourrait lui permettra d’accroître sa visibilité à l’international. Pour rappel, ce n’est pas le seul soutien dont le candidat d’extrême-droite bénéficie. Ces dernières semaines, plusieurs membres du parti du Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ont rejoint le parti Reconquête d’Eric Zemmour. Il s’agit notamment du militant Damien Rieu et de l’eurodéputé Jérôme Rivière.

