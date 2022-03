Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir retrouvé les corps de quatre migrants subsahariens qui seraient tous morts de froid et faim. Les corps ont été retrouvés non loin de la frontière algérienne dans le centre-est de la Tunisie. Selon une autorité sanitaire régionale de la Tunisie, un premier corps avait été retrouvé la semaine dernière et trois autres, mercredi à Haïdra, dans le gouvernorat de Kasserine. Les corps ont été transféré dans un hôpital pour une autopsie.

Originaires d’Afrique subsaharienne, tous les quatre migrants sont des hommes dont les âges sont dans la tranche de 20 à 35 ans. Un seul parmi eux a pu être identifié, un Ivoirien, à cause de sa pièce d’identité qui a été retrouvé sur lui. D’après les autorités tunisiennes, ils sont arrivés dans le pays après avoir traversé la frontière avec l’Algérie. Le nombre de migrants retrouvées morts de froid ont largement augmenté ces derniers mois dans le monde entier. En début du mois dernier, les autorités turques avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 19 migrants qui étaient tous morts de froid.

Une tragédie

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, avait déclaré que les personnes décédées faisaient partie d’un groupe de 22 migrants. Il a accusé les gardes-frontières grecs de comportement brutal et a déclaré que l’Union européenne était « faible » et inhumaine. Le ministre grec des migrations, Notis Mitarachi, a déclaré que ces décès étaient une « tragédie », mais que la version turque des événements était une « fausse propagande ». La Grèce est l’une des principales voies d’accès à l’UE pour les migrants et les réfugiés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’ailleurs. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que plus de 2 500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer alors qu’elles tentaient d’atteindre l’Europe depuis l’Afrique du Nord et la Turquie l’année dernière.