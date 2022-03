L’Arabie saoudite est très stricte envers le terrorisme et les idéologies extrémistes. Ce samedi 12 Mars 2022, plus de 80 personnes ont été exécutées par le royaume. Selon les sources généralement bien introduites, il était reproché aux quatre vint-et-une personne exécutés d’avoir commis plusieurs crimes odieux. Ces derniers étaient entre autres accusés d’appartenir à des organisations terroristes et extrémistes.

81 personnes ont été exécutées par l’Arabie Saoudite ce samedi. L’information a été confirmée par l’agence de presse saoudienne du pays. « Le Royaume continuera d’adopter une position stricte et inébranlable contre le terrorisme et les idéologies extrémistes qui menacent la stabilité du monde entier« , a précisé l’Agence. Les individus exécutés ont été arrêtés et jugés par des tribunaux saoudiens, a rapporté la même agence, indiquant que chaque individu a été vu par 13 juges au cours de trois étapes distinctes du procès.

Les individus ont conservé tous leurs droits en vertu de la loi saoudienne pendant le processus des procès et ont été autorisés à consulter des avocats, a noté l’agence de presse. Les 81 personnes ont été reconnues coupables de terrorisme et de crimes capitaux, y compris le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents, selon le ministère saoudien de l’Intérieur. Les personnes exécutées sont accusées d’appartenir à des organisations terroristes comme Etat islamique, Al-Qaïda et les rebelles houthis du Yémen