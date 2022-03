Le porte-parole du Kremlin a profité d’une interview qu’il a accordée à PBS pour préciser une fois encore les conditions dans lesquelles sont pays pourrait faire usage des armes nucléaires. Dmitri Peskov a rappelé que seule une menace sur l’existence de la Russie pourrait nécessiter le recours à l’arme nucléaire. « Mais tout résultat de l’opération (en Ukraine), bien sûr, n’est pas une raison pour l’utilisation d’une arme nucléaire », a essayé de rassurer l’officiel russe.

Les conditions d’usage de l’arme nucléaire…

« Nous avons un concept de sécurité qui stipule très clairement que ce n’est que lorsqu’il y a une menace pour l’existence de l’État, dans notre pays, que nous pouvons utiliser et que nous utiliserons effectivement des armes nucléaires pour éliminer la menace pour l’existence de notre pays. », a-t-il précisé. Ce discours, le porte-parole du Kremlin l’avait déjà tenu au cours d’un entretien qu’il accordé à la chaîne de télévision américaine CNN alors que les informations relatives à l’usage de l’arme nucléaire en Ukraine avaient commencé par être agitées.

L’Otan équipe l’Ukraine

Il a rassuré l’opinion publique que le président russe Vladimir Poutine ne ferait pas recours à l’arme nucléaire dans ce contexte. L’inquiétude relative au recours à l’arme nucléaire avait déjà amené les pays de l’Otan à annonce la fourniture à l’Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. « Il pourrait s’agir de détection, d’équipement, de protection et de soutien médical, ainsi que de formation à la contamination et à la gestion des crises », a fait remarquer le responsable de l’Alliance au cours de la semaine écoulée.