Entre la Russie et les Etats-Unis, la tension est vive ces dernières semaines. En dehors des sujets sur lesquels les deux puissances n’accordent pas généralement leur violon, la situation s’est tendue avec le dossier ukrainien. Pendant plusieurs semaines, les USA ont accusé la Russie dirigé par Poutine de préparer une invasion en Ukraine. Ces accusations ont été suivies de menace de sanctions contre le pays de Poutine. Des pourparlers ont été entamé pour tenter de trouver une solution à la crise.

Mais depuis la semaine dernière, la situation a pris une autre tournure après une décision de Poutine. En effet, l’homme du Kremlin a annoncé qu’il reconnaissait les régions des séparatistes ukrainiens. Dans la foulée il a annoncé l’envoi de soldats russes sur ces territoires. Une décision qui a ravivé les tensions et une guerre a éclaté dès que la présence russe s’est fait remarquée. Une pluie de sanctions ont été imposées contre le pays de Vladimir Poutine par les occidentaux et l’Union européenne mais cela n’a pas émoussé les ardeurs de Moscou qui poursuit son programme.

Ce 1er Mars, le pays de Poutine s’est insurgé contre la présence d’armes nucléaires américaines en Europe. C’est pas la voix du chef de la diplomatie, que la Russie a réagi. « Il est inacceptable pour nous que, contrairement aux dispositions fondamentales du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des armes nucléaires des États-Unis soient toujours situées sur le territoire d’un certain nombre de pays européens« , a affirmé Sergueï Lavrov qui a dénoncé la persistance de la « pratique vicieuse des missions nucléaires conjointes avec la participation des pays non nucléaires de l’Otan« . « Il est grand temps que les armes nucléaires américaines soient rapatriées et que l’infrastructure associée en Europe soit complètement démantelée », a poursuivi l’officiel russe.

