La journée d’hier dimanche 20 mars 2022, a été bonne pour les supporters du club de football espagnol, le FC Barcelone. Lors du match opposant les blaugranas au Real Madrid, celui-ci s’est incliné par un score de 4 buts à 0. Il s’agit d’un grand moment de joie pour les supporters du barça parmi lesquels figure la célèbre chanteuse colombienne Shakira. Après la grande victoire de l’équipe de son époux, Gerard Pique, l’interprète de la Tortura, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour laisser éclater sa joie. Ainsi, elle a notamment écrit que ce dernier est le plus grand défenseur central du monde.

« C’est le meilleur défenseur central du monde »

« Gérard ne me laissera pas dire ces choses publiquement. Mais seul lui avec son héroïsme peut jouer comme ça, surmontant toute blessure ou douleur et donnant toujours le meilleur de lui-même. Ce n’est pas parce que c’est mon mari, mais c’est le meilleur défenseur central du monde. C’est dit ! » a-t-elle laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu. Notons que ce n’est pas la première fois que Shakira exprime sa joie concernant son époux Gerard Piqué. Lors du match opposant le FC Barcelone au club d’Osasuna et remporté par le club espagnol (4-0), le dimanche 13 mars 2022, l’artiste avait écrit de tendres mots à l’endroit de son mari, qui jouait son 600e match avec le barça.

« 600 matchs ! Je ne pense pas avoir jamais fait 600 concerts. Tes réalisations sont sans précédent. […] Tu es fait d’une matière que seul Dieu connaît et tu es pour moi le meilleur exemple de lutte, de persévérance et de sincérité pour nos enfants. […] Il te reste tellement à nous donner ! Dans le football et dans tant d’autres aspects de ta vie extraordinaire, car il n’y a pas, il n’y aura pas d’autre Gerard Piqué. Un être humain exceptionnel » avait écrit Shakira dans une publication sur le réseau social Instagram.