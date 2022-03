L’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB /Atl-Lit) et celle des départements de l’Ouémé et du Plateau (APEBDOP) ont décidé après une Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi 15 mars 2022 à Cotonou de changer le prix du pain et de le vendre désormais à 150 FCFA dans quatre ( 4) départements du Bénin à savoir l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé et le Plateau, ceci à travers une note de service N°2022/001/APEB/Atl-Lit/APEBDOP/SG du 15 mars 2022 .

Le pain passe désormais à 150 FCFA à Cotonou, Abomey–Calavi et environ et dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Les associations de APEB /Atl-Lit et de APEBDOP ont décidé «de vendre le pain désormais à cent trente-cinq francs (135 F CFA) en gros et à cent cinquante francs (150) F CFA en détails conformément à l’arrêté 052/MIC/DC/SGM/DGCI/DPCI du 16 septembre 2008». La note de service a précisé également que « par respect à cet arrêté, nous interdisons dans les quatre départements la production des petits pains à titre commercial».

Le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral, Anselme Aguèmon, a fait savoir qu’«il ne s’agit pas d’une augmentation du prix du pain mais une adoption du grammage de 200 et le prix de 150 FCFA ». Il a pointé du doigt aussi la flambée des prix des matières premières notamment le blé. Il faut signaler que la décision prend effet à partir de ce mercredi 16 mars 2022.