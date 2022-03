L’ancien maire de la commune de Djougou et actuel chef d’arrondissement de Onklou Allassane Zoumarou est décédé dans la nuit de dimanche à ce jour lundi 14 mars des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’hôpital universitaire de Parakou. Évacué dans cet hôpital depuis trois jours, il a succombé après d’intenses soins médicaux. Il sera enterré ce jour dans son village natal de Onklou.

Connu pour son sang guerrier, toujours prêt à livrer les combats même les plus compliqués, il avait été élu maire de Djougou le 6 mai 2016 avant d’être destitué un peu plus d’un an plus tard le 30 octobre 2017 suite à un vote de défiance des conseillers communaux pour « gestion cavalière et non respect des décisions du conseil communal ». Feu Zoumarou est né à Onklou en 1964 d’un père cultivateur et d’une ménagère. Il est marié et père de 4 enfants. Ancien président des étudiants béninois en Ukraine de 1988 à 1992, il avait été élu député à l’Assemblée nationale troisième législature. Il était également le directeur départemental de l’industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises de l’Atlantique littoral jusqu’en décembre 2015.

Dans un communiqué, le maire de Djougou Malick Gomina a salué la mémoire du disparu et a adressé ses condoléances à sa famille. « La commune de Djougou perd un homme d’une grande valeur, très engagé dans la vie de sa collectivité et au service de ses concitoyens. Son souvenir restera ancré dans notre mémoire pour les différentes actions qu’il a pu mener pour contribuer au développement de la commune de Djougou », indique le communiqué. Ancien responsable du parti de l’ancien président de la République Boni Yayi, les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), il a rejoint le Bloc Républicain (BR) de la mouvance présidentielle en 2020.