La Liste électorale Informatisée (LEI) sera extraite du Registre National des Personnes Physiques. La Liste électorale Informatisée étant un instrument important pour les élections, sachant que cette liste suscite souvent des controverses, la mission est confiée à l’Agence National d’Identification des Personnes (Anip) pour la confection de cette Liste Electorale Informatisée. La loi 2019-43 portant code électoral en son article 6 dispose que «les élections se feront sur la base de la Liste Electorale informatisée».

L’article 17 va corroborer cette disposition évoquée précédemment que cette liste est transférée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par l’ANIP. La Liste électorale Informatisée, selon le Code électoral, est la liste exhaustive extraite du Registre National des Personnes Physiques béninoises qui est le résultat du RAVIP. C’est bien l’Anip qui élabore le Registre National. Joël Atayi Guèdègbé, acteur de la société civile et expert en gouvernance, reçu sur radio Bénin ce jeudi 03 mars 2022, approuve l’établissement de la LEI par l’Anip.

La réduction substantielle du coût d’établissement est le premier avantage qu’il faut en tirer en confiant l’établissement de la liste électorale à l’Agence National d’Identification des Personnes (Anip). L’établissement de la liste électorale au Bénin a été souvent une question de disputes, de manque de confiance de l’un envers l’autre et de jeu d’intérêts notamment financier. Pour Joël Atayi Guèdègbé, «il serait temps d’arrêter la saignée et il n’y a pas toujours eu transparence sur ce qu’on dépense dans notre pays à propos de l’établissement de ces listes surtout avec les promesses de l’informatisation ». Le moment est plus que jamais venu, selon cet acteur de la société civile, pour que «la rationalisation envisagée ou voulue par le Président TALON porté par le Ravip se concrétise et que même si la CENA n’est désormais plus attributaire de l’établissement de la liste ». Cette innovation et cette répartition sont bien approuvées par cet expert en gouvernance.

En confiant la réalisation de la Liste électorale Informatisée (LEI) à l’Anip, cela va permettre, pour cet acteur de la société civile, d’«économiser autant les moyens financiers que le temps des diatribes et qu’«en toute transparence qu’on aille vers quelque chose de suffisamment exhaustif». Le RAVIP parallèlement à l’établissement des pièces d’identification de l’électeur est une autre innovation que cette Liste Electorale informatisée apporte aux Béninois. «On a voulu la LEPI depuis 1996 et on y arrive que difficilement en terme d’assurance sur l’identité de l’électeur qu’on a en face de soi » a déclaré Joël Atayi Guèdègbé. C’est pour cela, selon lui, «à défaut du vote électronique où tout serait réellement automatique, il faudrait que cette LEI avec les moyens et les potentialités de l’informatique nous assure que l’électeur qui se présente dans un bureau de vote est effectivement celui-là par sa photo, par les informations biométriques recensés ».