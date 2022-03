L’opération d’affichage de liste de résidus et collecte d’informations complémentaires a commencé depuis le jeudi 17 mars 2022 et va s’achever le 16 avril 2022. Cette opération ne concerne pas les Béninois de l’extérieur. Selon Carole Gbogbo, l’Assistante du Gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) Cyrille Gougbédji, reçue sur Radio Bénin ce vendredi 25 mars 2022, a affirmé que le Code électoral «a prévu que La Liste Electorale Informatisée (LEI) doit contenir les informations nominatives de toutes les personnes en âge de voter» et que c’est l’ANIP qui doit confectionner cette Liste Electorale Informatisée (LEI) et elle «doit être extraite du Registre National de la Population (RNP) qui a été fait à base du RAVIP».

L’assistante du Gestionnaire mandataire de l’ANIP a déclaré que «les listes qui sont affichées actuellement ne constituent pas encore la Liste Electorale Informatisée ». Cette Liste Electorale Informatisée sera, selon elle, «affichée après août probablement » et «sera disponible et consultable en ligne» tant pour les Béninois de l’extérieur que ceux de l’intérieur. «Pour toutes les personnes qui ont fait le Ravip et qui ont également fait la LEPI, cette liste sera disponible en ligne, consultable par tous » a-t-elle précisé.

Les Béninois de l’extérieur peuvent aussi consulter cette Liste «pour voir si leurs informations y figurent et pourront demander la correction de ces informations ». Carole Gbogbo a fait savoir qu’«à l’ étape actuelle, c’est surtout les personnes qui ont fait le RAVIP mais qui n’avaient pas donné les informations à ce moment-là qui sont concernées par l’opération » et que «pour l’instant, il ne s’agit pas des Béninois de l’extérieur » mais « il s’agit des résidus qui ont été affichés et lorsque la liste électorale informatisée provisoire sera affichée en août, les Béninois de l’extérieur pourront la consulter en ligne et corriger leurs informations ».