Après la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), c’est au tour de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) de lancer son service de paiement en ligne des factures. La cérémonie de lancement aura lieu le lundi 14 mars prochain sous la présidence de la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Souley Zoumarou et du ministre de l’eau et des Mines Samou Seïdou Adambi.

Une société créée en 2003

Le service de paiement numérique des factures d’eau de la Soneb sera donc effectif dans peu de temps. Si la plateforme de paiement est ligne est conçue comme celle de la Sbee, il suffira d’appuyer sur le bouton paiement en ligne et une fois sur la page, introduire le numéro du compteur d’eau qui figure sur la facture et cliquer sur OK. Les consommateurs seront situés dès lundi prochain. Rappelons que la Société nationale des eaux du Bénin a été créée en 2003 par le décret n° 2003-203 du 12 juin 2003.

Elle a pour mission, le captage, le transport, le traitement et la distribution de l’eau potable, ainsi que l’évacuation des eaux usées. Au départ, la distribution de l’énergie électrique et de l’eau était assurée au Bénin, depuis la période de l’Indépendance jusqu’à fin décembre 2003, par une seule et unique société : La société béninoise d’électricité et d’eau (SBEE). En créant un service de paiement en ligne des factures d’eau, la Soneb soulage semble t-il ses abonnés qui passaient de longues heures d’attente dans les agences de la société avant de pouvoir payer leurs factures.