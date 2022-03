La Fondation Malèhossou est une association non gouvernementale qui, pour bon nombre de Béninois, a un accès facile au Président de la République Patrice Talon et a la possibilité de lui écrire . Le Chef de l’Etat est donc à l’écoute des membres de cette Fondation. Tout cela pousse certaines Béninois à se demander si la Fondation Malèhossou n’est pas financée par le Président Patrice Talon. Reçu ce dimanche 20 mars 2022 sur la chaîne de Télévision E-Télé Bénin, El Hadj Yacoubou Malèhossou, président de la Fondation Malèhossou, ancien député et dignitaire religieux a levé un coin de voile sur les sources de financement de cette association non gouvernementale.

« Je suis devant le peuple. Talon ne nous a rien donné depuis que la Fondation existait et nous, on ne demande pas. Pourquoi on va demander » a déclaré le président de la Fondation Malèhossou, El Hadj Yacoubou Malèhossou. Les sources de financement de cette Fondation proviennent, selon les propos de l’ancien député, d’eux-mêmes, des parents, des amis et de leurs enfants. Pour le dignitaire religieux, «si Talon te donne de l’argent, tu n’as plus de récompenses auprès de Dieu».

Le Président El Hadj Yacoubou Malèhossou a fait savoir que tout ce qu’il faisait jusqu’à maintenant, il n’avait pas besoin de «demander de l’argent à un politicien de venir » l’aider « à aller faire quelque chose pour Dieu ». Pour lui, c’est pour Dieu que lui et ses compagnons font tout cela à la population. Leur plaisir, dit-il, c’est que les Béninois se sentent mieux. Il a réaffirmé que la Fondation Malèhossou va toujours plaider entre autres le cas des désespérés auprès du Président Patrice Talon et qu’il suit la voie tracée par feu Monseigneur Isidore de Souza.

