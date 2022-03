Conformément à la loi, la Liste Electorale Informatisée (LEI) sera extraite du Registre National des Personnes Physiques, registre constitué par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Ce lundi 28 février 2022, le gestionnaire mandataire de l’ANIP, Cyrille Gougbédji qui avait à ses côtés le président du Conseil national (CE) Sacca Lafia, a rencontré les représentants des partis politiques pour leur faire part de l’étape où l’ANIP est dans le processus de la confection de la Liste Electorale Informatisée (LEI).

De l’exposé du responsable de l‘ANIP, on retient que les techniciens de la structure ont fait un croisement du fichier électoral ayant servi à la LEPI avec le Registre national des personnes physiques. En dehors des personnes dont les données électorales sont à jour, une masse de personnes de plus de 3.500.000 du registre devront compléter leurs informations notamment relatives à leur centre de vote. Ça sera à l’occasion d’une opération d’affichage et de recueil de ces informations qui va démarrer d’ici deux à trois semaines.

Les Béninois iront aux urnes le 08 janvier 2023 pour élire les députés de la 9ème législature de l’Assemblée nationale. Les élections législatives ne pourront avoir lieu sans la Liste Electorale informatisée (LEI). Le gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’ Identification des Personnes (ANIP) a déclaré sur radio Bénin ce lundi 28 février 2022 qu’à l’issu du croisement ceux qui étaient retrouvés sur le Registre National des personnes physiques (RNPP) disposent de toutes les informations requises pour être sur la Liste Electorale Informatisée.

Par contre les personnes qui sont au Registre National des personnes physiques n’ont pas toutes les informations requises. Elles sont plus de 3. 500.000 personnes qui doivent consolider leur «identité électorale pour qu’elles puissent figurer sur la Liste électorale informatisée». « Au moment où on faisait le RAVIP, on ne l’avait pas dédié à une opération électorale si bien qu’on n’avait pas collecté les données relatives au centre ou au poste de vote » a précisé Cyrille Gougbédji. Pour insérer donc ces plus de 3. 500.000 personnes, il y aura l’édition et l’affichage de la liste de ces personnes dans tout le pays pour leur permettre de compléter les informations.

