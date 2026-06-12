Bénin : comment plus de 24 millions FCFA de frais de scolarité se sont évaporés (Le Faucon)

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a examiné, jeudi 11 juin 2026, un dossier de présumés détournements de frais de scolarité et de falsification de documents impliquant un ancien étudiant de l’établissement privé d’enseignement supérieur « Le Faucon ». Selon les éléments évoqués à l’audience et rapportés par Bip Radio, le préjudice allégué dépasse 24 millions de francs CFA.

L’affaire trouve son origine dans des opérations réalisées entre 2017 et 2019. Les irrégularités n’auraient été découvertes qu’en 2020 à la faveur d’un contrôle interne portant sur les paiements effectués par plusieurs étudiants.

Des écarts constatés entre les reçus et les versements bancaires

À la barre, le directeur des affaires financières de l’établissement, représentant de l’école dans ce dossier, a expliqué que les vérifications menées avaient révélé des différences entre les quittances présentées par certains étudiants et les montants effectivement enregistrés sur le compte bancaire de l’institution. Selon ses déclarations, le manque à gagner s’élève précisément à 24 027 000 francs CFA.

Toujours d’après le responsable financier, le système utilisé consistait à collecter les frais de scolarité auprès de plusieurs étudiants avant de procéder à des dépôts de seulement 5 000 francs CFA pour chaque dossier concerné. Les montants normalement attendus étaient pourtant nettement supérieurs et pouvaient atteindre plusieurs centaines de milliers de francs CFA par étudiant. Le représentant de l’établissement a indiqué que des modifications auraient ensuite été apportées aux justificatifs afin de faire apparaître des paiements conformes aux sommes dues.

Le prévenu invoque sa bonne foi

Face aux accusations, l’ancien étudiant a contesté toute intention frauduleuse. Selon Bip Radio, il a expliqué avoir lui-même eu recours, en 2018, aux services d’un autre ancien étudiant pour le règlement de ses frais universitaires.

Le prévenu a affirmé avoir remis la totalité de la somme destinée à sa propre inscription avant de recevoir des preuves de paiement ainsi qu’une ristourne de 10 000 francs CFA. Estimant alors que la procédure était régulière, il dit avoir partagé cette opportunité avec plusieurs camarades.

À l’audience, il a soutenu qu’une vingtaine d’étudiants auraient ensuite confié leurs frais de scolarité au même intermédiaire. Il a également déclaré n’avoir reçu qu’environ 300 000 francs CFA au total sous forme de ristournes liées à ces différentes opérations.

Pour justifier sa confiance, il a fait valoir que cet ancien étudiant continuait à fréquenter l’établissement malgré la fin de son cursus et qu’il entretenait des relations visibles avec certains responsables administratifs. Le prévenu a également relevé qu’aucun des étudiants concernés n’aurait été inquiété durant plusieurs années pour défaut de paiement, ce qui aurait renforcé sa conviction que les opérations étaient régulières.

Le tribunal attend de nouveaux témoignages

Interrogé sur les mécanismes de contrôle de l’établissement, le directeur des affaires financières a indiqué que les vérifications comptables annuelles étaient réalisées par un cabinet externe. Il a par ailleurs rejeté tout lien entre les visites de l’ancien étudiant à son bureau et les opérations financières aujourd’hui contestées, expliquant que ces rencontres relevaient uniquement d’un accompagnement à l’insertion professionnelle.

Afin de compléter l’instruction du dossier, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 24 juillet 2026. À cette date, le cabinet chargé des audits ainsi que les représentants de la banque concernée sont attendus pour apporter des précisions sur les mouvements financiers au centre de cette procédure judiciaire. Leur audition devrait permettre à la juridiction de disposer d’éléments supplémentaires avant de poursuivre l’examen de cette affaire portant sur des paiements de frais de scolarité contestés au sein de l’établissement « Le Faucon ».