Face à la flambée des prix des produits de grande consommation et le cri de détresse de la population, le gouvernement a, dans le conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022, pris d’importantes mesures pour réguler les prix sur le marché. Depuis la prise de ces mesures, il y a au moins une semaine, les prix des denrées de première nécessité n’ont pas encore connu une véritable baisse.

Pour faire face à cette situation, la ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Assouma a, au cours de la conférence de presse organisée le samedi 26 mars 2022, décidé de changer de stratégies face aux commerçants véreux et d’intensifier les contrôles des prix sur le marché à travers ses services de contrôle dans les 12 départements du Bénin.

«J’entends que l’huile est toujours à 28 mille. Nous allons intensifier ses contrôles qui sont déjà en cours» a affirmé la ministre de l’Industrie et du commerce. Dans le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, le prix du riz est désormais fixé à 18.000 francs CFA au lieu de 20.000 francs cfa auparavant. La ministre Assouma Shadiya a fait savoir que «le riz ordinaire long bénéficiait déjà de la mesure d’une TVA forfaitaire sur le riz importé ».

Avec cette mesure de TVA forfaitaire sur le riz importé, les commerçants de ce produit continuent de défier le gouvernement. C’est pour cela que pour accentuer le contrôle des prix des produits sur le marché et combattre la spéculation, un numéro vert est créé, ceci pour dénoncer les commerçants qui ne respectent pas les prix fixés par l’Etat béninois en conseil des ministres du 23 mars 2022. «Ce numéro vert nous permettra d’avoir les informations beaucoup plus réelles du terrain et de pouvoir cibler les régions où on ne respecte pas du tout les textes » a précisé la ministre Assouma Shadiya.

Il faut aussi rappeler que dans un communiqué en date du 25 mars 2022,le gouvernement a instruit les services de contrôle du ministère de l’Industrie et du commerce «pour intensifier la surveillance du marché afin de contrôler l’affichage des prix de vente et l’application effective des mesures prises par le gouvernement ». Ces services de contrôle du ministère de l’Industrie et du commerce ont donc la lourde responsabilité de faire respecter et appliquer la décision du gouvernement concernant la fixation des prix des produits de grande consommation.