Bénin: L’ère de la trêve politique s'ouvre

Au lendemain de la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle, le paysage politique béninois bascule dans une phase inédite de son histoire démocratique. En vertu des nouvelles dispositions constitutionnelles, une « trêve politique » entre officiellement en vigueur et redéfinit les règles du jeu pour les acteurs publics, les institutions et les citoyens.

L’article 5-1 de la Constitution, tel que modifié par la loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025, est formel : « une trêve politique est instaurée à compter de la date de proclamation définitive de l’élection du Président de la République ». Cette période de calme imposé s’étend jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante. Durant cet intervalle, « l’animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée ».

L’objectif de cette réforme est, selon ses initiateurs, de mettre fin aux « campagnes électorales permanentes » qui paralysent souvent l’action publique et polarisent inutilement la nation. Il ne s’agit pas d’une suspension de la vie politique, mais d’une réorientation de celle-ci vers des objectifs de stabilité institutionnelle et de renforcement de l’État.

Publicité

Pour les partis politiques, et plus particulièrement ceux de l’opposition, la trêve n’est pas synonyme d’inertie. Au contraire, elle impose une mutation qualitative de leur discours, selon la loi. Cette dernière les astreint désormais, dans l’exercice de la critique de l’action publique, à « proposer des alternatives ou des solutions constructives ».

L’animation politique doit délaisser les meetings de conquête de pouvoir pour privilégier le débat d’idées et la contribution programmatique. Dans ce cadre, un « Pacte de responsabilité républicaine » peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat. Ce pacte vise à établir un cadre de collaboration formel, garantissant que les critiques formulées servent l’intérêt général plutôt que des ambitions électorales immédiates.

Le citoyen et les médias : veille et responsabilité

Le comportement des citoyens doit également s’aligner sur cette exigence de stabilité. Si la liberté d’expression demeure, l’accent est mis sur le respect de la continuité de l’action publique, laquelle ne peut désormais être contestée qu’en droit.

Les médias, piliers de la démocratie, se retrouvent au cœur de ce dispositif. Bien que la loi ne mentionne pas explicitement les organes de presse dans le chapitre de la trêve, l’interdiction de « l’animation politique à finalité électorale » s’applique de facto aux plateaux de débats et aux colonnes des journaux. Les médias sont invités à éviter de servir de relais à des discours prématurés de campagne qui violeraient l’esprit de la trêve.

Les institutions de contre-pouvoir : Les nouveaux régulateurs

Dans cette nouvelle architecture, le Sénat émerge comme la pièce maîtresse du contrôle de la vie politique. Il a pour mission explicite de veiller au respect de la trêve politique et aux mœurs politiques. Le Sénat dispose de pouvoirs de sanction importants : il peut suspendre ou retirer les droits politiques ou civiques des acteurs dont les actes ou propos porteraient atteinte à l’unité nationale ou à la stabilité politique.

De son côté, la Cour Constitutionnelle demeure l’organe régulateur suprême. Elle veille à ce que l’application de cette trêve ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle intervient également pour valider les règlements intérieurs des nouvelles institutions comme le Sénat, s’assurant de leur conformité avec la Loi fondamentale.

Dans le nouveau cadre constitutionnel instauré par la loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025, l’exercice du pouvoir législatif et le contrôle de l’action gouvernementale par le parlement demeurent des prérogatives fondamentales. L’Assemblée nationale conserve sa capacité de délibérer sur les projets de loi émanant du président de la République.

Le contrôle parlementaire classique, incluant les questions orales ou d’actualité, s’inscrit désormais dans le respect de la trêve politique qui prohibe toute animation à finalité compétitive ou électorale. En somme, le Parlement peut toujours rejeter ou amender des textes et interpeller l’Exécutif, mais ces mécanismes ne doivent plus servir de tribunes électorales permanentes, ceci au regard de la loi. L’action publique ne peut d’ailleurs plus être contestée qu’en droit, marquant une transition vers un parlementarisme de proposition plutôt que de confrontation systématique.

La mise en œuvre de cette trêve politique constitue un tournant majeur pour le Bénin. Elle force les acteurs à passer d’une posture de confrontation à une dynamique de proposition. Le succès de cette période dépendra de la capacité du Sénat à réguler avec équité et de la volonté des forces politiques à respecter ce nouveau contrat social pour la sauvegarde de la paix et de l’unité nationale. Désormais, au Bénin, le temps de la politique « électoraliste » cède la place au temps de la politique « constructive ».