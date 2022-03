Un aide-soignant de 41 ans a été condamné, ce mercredi 09 mars 2022, à 20 ans de prison ferme par le tribunal d’Abomey-Calavi pour pratique d’avortement qui a causé la mort d’une jeune fille d’une vingtaine d’années. La condamnation de cet aide-signant à 20 ans de réclusion criminelle a eu lieu lors de la session criminelle qui se déroule actuellement au tribunal d’Abomey-Calavi. C’est le 15ème dossier inscrit au rôle de la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Selon Frissons Radio, les faits remontent à décembre 2016. Une jeune fille d’une vingtaine d’années environ a sollicité l’aide d’un aide-soignant pour se faire avorter. Cette jeune fille portait une grossesse de plus de 4 mois. L’agent de santé lui a administré des produits pharmaceutiques. La patiente a commencé à saigner abondamment trois jours après. Pour maîtriser l’hémorragie, cet agent de santé a gardé cette patiente chez lui. Il a tenté pendant quelques heures d’arrêter cette hémorragie mais la jeune fille a perdu beaucoup de sang et elle est passée de vie à trépas.

Cet agent de santé a caché le corps de la victime sous un matelas et s’est enfui. Dans sa course, il est rattrapé par les jeunes du quartier. Confié à la police , il a été déposé en prison après présentation au Procureur de la République. A la barre ce mercredi 09 mars 2022 au tribunal d’Abomey –calavi, le prévenu a reconnu les faits qui sont mis à sa charge. Le ministère public lui reproche également d’être coutumier des faits de pratiques illégales en médecine et requiert 20 ans de réclusion criminelle. Le mis en cause a imploré la clémence du tribunal et a demandé pardon aux parents de la victime. Mais le juge, dans sa décision, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. En détention depuis décembre 2016, il retourne encore en prison pour 14 ans.