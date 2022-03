Il y a-t-il des ressortissants béninois en Ukraine, et comment le Bénin compte-t-il les sortir de ce pays en guerre contre la Russie ? Le ministre béninois des affaires étrangères a répondu à ces questions lors d’un entretien téléphonique accordé à Crystal News. En ce qui concerne d’abord la présence de ressortissants béninois en Ukraine, Aurélien Agbénonci indique que ces services en ont recensé moins d’une dizaine à la date du dimanche 27 février 2022. « Nous avons très peu de ressortissants béninois dans cet endroit. Nous avons recensé pour l’instant moins d’une dizaine, 6 au total » a déclaré le chef de la diplomatie béninoise selon Crystal News.

Un accord de principe trouvé avec deux pays de la sous-région

Répondant à la seconde question, en l’occurrence les dispositions prises par le Bénin pour évacuer ses ressortissants du pays, M Agbénonci informe que le Bénin a engagé des discussions avec deux autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Ces derniers ont un fort contingent de ressortissants en Ukraine. Les discussions ont abouti à un accord de principe. Ce qui va permettre à ces pays de prendre en compte les béninois vivant en Ukraine lors des opérations d’évacuation de leurs ressortissants.

Un « traitement différent inacceptable…choquant et raciste »

Inutile de rappeler que les africains n’ont pas la priorité en terme d’évacuation de l’Ukraine pour le moment puisqu’ils sont encore bloqués aux frontières de ce pays en guerre contre la Russie. C’est plutôt les ressortissants de pays occidentaux et autres qui ont la priorité et arrivent à vite quitter le pays. L’Union Africaine a déjà donné de la voix exprimant sa préoccupation quant au sort réservé à ces africains et le « traitement différent inacceptable…choquant et raciste » qu’ils subissent.

