Salon de l’Entrepreneuriat Numérique et de l’Intelligence Artificielle : MTN accompagne l’initiative

Les rideaux sont tombés ce vendredi 17 mai sur la troisième édition du Salon de l’entrepreneuriat numérique et de l’intelligence artificielle. Dans un contexte où, le Bénin s’est doté d’une stratégie nationale de l’intelligence artificielle et des mégadonnées, le réseau de téléphonie mobile MTN accompagne résolument le gouvernement dans cette aventure. On retiendra que cette édition aura particulièrement été marquée par une participation active des responsables au plus haut niveau de cette société intervenant dans la télécommunication.

Ainsi, en plus de stands MTN visibles à l’entrée du Palais des Congrès de Cotonou, le réseau de téléphonie mobile a pris part au débat à travers un panel. En effet, Nikos Angelopoulos, directeur des systèmes d’information du groupe MTN est intervenu sur un panel d’une heure sur le thème : « La recherche en IA comme levier pour l’émergence d’écosystèmes d’entreprises innovantes en Afrique ». Aux côtés de : Chen Reade, Sr. BD. Directeur à Huawei Technologie, Moustapha Cissé, Directeur google AI center Accra ; Mahuna Akplogan, co-fondateur de Isheero, ce responsable de MTN s’est prononcé sur la recherche dans le domaine de l’Intelligence Artificielle en Afrique.

On retiendra particulièrement de son intervention que, beaucoup d’initiatives sont déjà en cours dans le cadre de la recherche dans le domaine de l’Intelligence Artificielle. Il estime notamment que c’est une opportunité pour investir davantage afin de soutenir ce qui se fait. « C’est une opportunité pour nous d’investir au niveau local dans ce sens. Que ce soit de la part du gouvernement, des universitaires que des entreprises commerciales allant dans le sens de la recherche en Intelligence Artificielle. Je pense que c’est très important de regarder l’opportunité de mener des recherches non seulement en Afrique mais au-delà des frontières de l’Afrique. Si je parle de cela, je ne parle pas seulement des États-Unis ou de la Chine mais aussi des Émirats Arabes-Unis qui font assez de travaux allant dans ce sens. Il y a beaucoup de choses en cours. Mais il y a encore beaucoup qui doit être fait », a-t-il analysé lors de ce panel.

L’autre préoccupation qu’il a abordée est en lien avec la collaboration entre les décideurs et les centres de recherche en IA. Pour lui, cette collaboration revêt une importance capitale. « Cette collaboration peut avoir un impact positif sur la qualité de la recherche. MTN collabore actuellement avec Microsoft et d’autres entreprises locales pour parler du réchauffement climatique à travers le monde. Une organisation comme MTN collabore avec beaucoup de chercheurs », a confié Nikos Angelopoulos, directeur des systèmes d’information du groupe MTN. Rappelons que cette troisième édition du Salon de l’entrepreneuriat numérique et de l’intelligence artificielle s’est caractérisée par l’organisation d’un premier hackathon multimodal et multilingue destiné à la valorisation des langues nationales.