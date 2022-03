C’est une mauvaise nouvelle pour la famille de Marina Fenina, employée de l’OSCE. Le Secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne a annoncé le décès de Marina Fenina, membre de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine. Son décès intervient pendant l’offensive russe dans la ville de Kharkiv. Les bombardements se sont intensifiés depuis quelques heures avec plus d’intensité.

« Marina a été tuée alors qu’elle ramassait des vivres pour sa famille dans une ville qui est devenue une zone de guerre. À Kharkiv et dans d’autres villes et villages d’Ukraine, des missiles et des missiles ont touché des immeubles résidentiels et des centres-villes, tuant et blessant des civils innocents – femmes, hommes et enfants » peut-on lire dans un communiqué de l’organisation. Composée de 57 États participants d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.