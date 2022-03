Nouveau cambriolage dans la maison d’un footballeur. Mardi dernier, le domicile de l’international français Paul Pogba a reçu la visite de cambrioleurs. Les cambrioleurs sont entrés dans sa maison pendant qu’il était sur le terrain avec ses coéquipiers qui affrontaient l’Atlético Madrid. Ce n’est pas la première fois que des cambrioleurs envahissent la résidence d’une star du football. Par le passé, plusieurs joueurs ont été victimes de cambriolage pendant qu’ils était sur le terrains pour défendre leurs équipes respectives.

Paul Pogba, l’international français qui évolue actuellement avec Manchester City a été victime de cambriolage cette semaine. C’est la star lui même qui a donné l’information à travers un long message posté sur son compte officiel Twitter dans la soirée d’hier. « Hier soir, le pire cauchemar de notre famille s’est réalisé quand notre maison a été cambriolée alors que nos bébés dormaient dans leur chambre », a écrit le français qui était sur le terrain lorsque la France a décroché son titre de champion du monde en 2018.

Dans son message, le français a laissé une adresse mail et proposé une « récompense » à toute personne qui détiendrait des informations qui permettront de remonter la trace des braqueurs. Il a également dit son ressenti sur cet événement qu’il a qualifié de « pire cauchemar de sa famille ». « Ils savaient que nous n’étions pas à la maison. Nous sommes rentrés précipitamment à la maison sans savoir si nos enfants étaient en bonne santé. Il n’y a rien de pire, pour un père de famille, que de savoir qu’il n’était pas là pour protéger ses enfants », confie le footballeur français.

« Les cambrioleurs ont passé moins de cinq minutes chez nous mais ils nous ont pris quelque chose qui a plus de valeur que ce que nous avons chez nous : le sentiment de sécurité », précise la star dans son message. Il faut dire que par le passé, des footballeurs ont été également victime de cambriolage. Karim Benzema a été victime d’un cambriolage alors qu’il jouait un match comme nous vous l’annoncions en 2019. Une année plus tôt, les cambrioleurs s’étaient invités chez des joueurs du Paris Saint Germain à savoir le brésilien Thiago Silva et le camerounais Eric Maxim Choupo-Moting.