Le 19 janvier 2022, le chef de l’Etat Patrice Talon a pris le décret portant création à la Présidence de la République d’une Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Les activités de cette cellule sont menées en collaboration avec le Bureau d’Analyse et d’Investigation sous le supervision d’un comité de supervision. Ce comité est dirigé par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République Pascal Iréné Koupaki.

Léandre Houngbédji parmi les membres

Les membres sont au nombre 4. Il y a le Secrétaire général adjoint de la présidence de la République, le Coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation, le Coordonnateur de la cellule juridique de la présidence de la République et le Secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Ce comité de supervision a pour rôle d’apprécier les rapports sur les plaintes et dénonciations enregistrées et analysées par la cellule, de saisir les corps spécialisés de justice et de police sur la base des conclusions des rapports de la cellule et du Bureau d’analyse et d’investigation.

Les attributions du comité s’étendent aussi à l’instruction régulière des dossiers de plaintes et de dénonciations, et à la transparence des procédures de sanctions des faits répréhensibles. Il devra également initier toute fiche ou communication à l’attention de Patrice Talon et présenter un rapport semestriel sur les résultats obtenus grâce au dispositif. Il s’agit bien entendu du dispositif central d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations encore appelé « cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations ».