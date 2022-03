La Fédération béninoise de football (Fbf) a décidé du changement du nom de l’équipe nationale de football. Jusqu’à présent, la sélection béninoise est appelée : « Les écureuils du Bénin ». Un nom qui ne convient plus à la FBF. Beaugard Koupaki, un universitaire qui a soutenu une thèse sur le football béninois, trouve que les membres de la Fédération s’éloignent de l’essentiel. « On doit arriver à savoir ce qui est indispensable de ce qui est utile…Ce n’est pas forcément le nom qui peut influencer, mais une technique interne, une ressource humaine de qualité, une formation professionnelle fortement recommandée, un staff aussi spécifique avec des orientations claires » a déclaré l’universitaire selon les propos rapportés par le journal L’Evènement Précis.

« Détecter les talents pour en faire quelque chose de sérieux »

Pour lui, donc, le changement de nom pour le 11 national n’est pas une priorité. Il a donné l’exemple de la France qui avait donné le nom de « coq » à sa sélection nationale, et pourtant, l’hexagone « soulève les trophées plus grand que « ce coq ». Beaugard Koupaki pense que l’urgence actuellement est « d’aller à la création des écoles professionnelles de football ». Il s’agit également de donner des orientations aux ligues professionnelles à la fin du championnat et « détecter les talents pour en faire quelque chose de sérieux ».

En somme, l’universitaire pense que le football béninois a besoin d’avoir une vision. Les écureuils ont montré à la Can 2019 qu’ils pouvaient faire des performances appréciables, fait remarquer l’universitaire. Il faut maintenant travailler à ne plus constituer les équipes nationales à la veille des rencontres internationales, où à quelques jours des compétitions. C’est important de « repenser à ça et voir ce qui est faisable au lieu de s’attaquer à un nom » a déclaré Beaugard Koupaki lors de l’entretien accordé à Radio Sêdohoun.