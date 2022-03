Un drame a frappé la Chine, ce lundi 21 mars 2022. En effet, un avion, un Boeing-737, transportant 132 personnes à savoir 123 passagers et 9 membres d’équipage, s’est écrasé dans le pays. Les faits se sont déroulés à proximité de la ville de Wuzhu, dans la région de Guangxi. L’information a été rendue publique par la télévision nationale chinoise, CCTV, qui a souligné que l’accident a « provoqué un incendie » de montagne, dans cette région du sud-ouest de la Chine. La presse chinoise a par ailleurs indiqué que les autorités ont déployé plusieurs équipes sur les lieux.

L’avion a « perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou »

D’après elle, il s’agit d’un vol MU5735, de la compagnie China Eastern Airlines. L’appareil a pris son envol de la métropole de Kunning, peu après 5 heures GMT, pour se rendre à Canton. Cependant, l’administration chinoise de l’aviation civile (CAAC) a indiqué que l’avion a « perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou ». Elle a ensuite confirmé l’accident dans un communiqué. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un accident d’avion impliquant un Boeing fait la une de la presse internationale.

346 morts dans deux crashs d’avion

En 2019, les crashs de deux Boeing 737 Max des compagnies Lion Air (en 2018) et Ethiopian Airlines ont fait 346 morts. Les deux accidents avaient contraint les autorités de l’aviation américaine à clouer au sol toute la flotte de ces avions, pendant plus d’un an. Au cours du mois d’octobre 2021, la justice américaine avait mis en cause Mark Forkner, un ancien pilote d’essai de Boeing, qui était suspecté d’avoir induit en erreur le régulateur américain de l’aviation lors du processus de certification du 737 Max. Dans un communiqué, le ministère de la Justice avait fait savoir que l’homme « a fourni à l’agence des informations fausses, inexactes et incomplètes sur une nouvelle partie du système de contrôle des commandes de vol du Boeing 737 MAX ».