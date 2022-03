La gifle donnée par le célèbre acteur américain Will Smith à l’humoriste Chris Rock restera l’un des moments inoubliables de l’histoire de la cérémonie des Oscars. Après une blague faite sur la maladie de son épouse, Jada Pinkett Smith, le producteur de cinéma ne s’était pas empêché de réagir en giflant ce dernier. Suite à ce moment qui a fait le tour de la toile, Will Smith avait fait comprendre qu’il désapprouve les propos de Chris Rock et a présenté ses excuses, toujours au cours de la même soirée, mais aussi sur le réseau social Instagram.

« J’ai franchi une ligne »

Après ces faits, une déclaration prétendument faite par Chris Rock et dans laquelle il s’excuse a fait le tour de la toile. « En tant que comédien, il peut être difficile de comprendre quelles lignes doivent être franchies et lesquelles ne le sont pas. Hier soir, j’ai franchi une ligne que je n’aurais pas dû et j’ai payé le prix énorme de ma réputation d’humoriste de renom. La comédie ne consiste jamais à se moquer ou à minimiser les personnes qui vivent des épreuves majeures dans leur vie… Cela dit, je m’excuse sincèrement auprès de mes amis Jada Pinkett-Smith, Will Smith et le reste de la famille Smith pour le manque de respect et le mépris dont j’ai fait preuve et qui ont malheureusement été diffusés au monde entier » est-il écrit dans la déclaration qui datait du lundi 28 mars 2022.

Il s’agit cependant d’une fausse déclaration. Sur Twitter, Rebecca Keagan, du média américain The Hollywood Reporter, a fait savoir que Chris Rock n’a pas encore fait de déclaration suite au différend qu’il a eu avec Will Smith. Elle a ensuite ajouté que ladite déclaration est fausse, selon l’équipe de Chris Rock. Par ailleurs, plusieurs sources ont indiqué que l’humoriste n’a pas encore parlé avec Will Smith depuis que l’incident s’est produit. Pour rappel, la gifle donnée par ce dernier à Chris Rock n’est pas du tout passée auprès de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, organisatrice des Oscars, qui a condamné les actions de l’acteur et décidé d’ouvrir une enquête.