La Fédération Internationale de Football associations (Fifa) a rendu public ce jeudi 31 mars 2022 le classement Fifa Coca- Cola du mois de mars. Dans ce nouveau classement, le Bénin a perdu une place sur le plan mondial. De la 83ème place au mois de février, il occupe désormais la 84ème place en ce mois de mars et 17ème au plan africain. Malgré la bonne performance des Ecureuils du Bénin lors du tournoi de Antalya Cup 2022 qui s’est déroulé en Turquie du 21 au 29 mars 2022, le Bénin ne profite peut-être pas encore de son dernier résultat en amical à Antalya.

Sur le plan continental, le Sénégal a chuté de deux (02) places et est 20èmeau plan mondial et toujours premier au plan africain. Le Maroc garde sa deuxième place en Afrique et est toujours à la 24èm place au plan mondial. Le Nigéria de son côté a gagné 2 places est 30ème mondial et 3ème au plan africain. Quant à l’Egypte, elle a progressé de 02 places et est 32ème au plan mondial et 4ème sur le continent africain. La Tunisie de son côté a engrangé une place et est désormais 35ème au niveau mondial et 5ème en Afrique. Le Cameroun pour sa part a fait un bond d’une place et est 37ème mondial et 6ème au plan africain. Concernant le Ghana, il est 60ème au plan mondial et 11ème en Afrique.

Sur le plan mondial, le Brésil gagne une place et occupe désormais la 1ère place. Il relègue ainsi la Belgique à la deuxième place qui est suivie respectivement de la France (3ème ) , de l’Argentine (4ème ), de l’Angleterre ( 5ème ) et de l’Italie ( 6ème ) .