Le Bénin a abrité du 4 au 5 mars 2022 au Tennis club du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou à Cotonou la Coupe Davis groupe 2 mondial de Tennis. L’équipe béninoise n’a pas pu résister devant celle de Hong Kong. A l’issue de la compétition, la sélection béninoise a été dominée par Hong kong par 3 victoires contre 1.Le Bénin a donc manqué l’occasion de se maintenir dans le groupe 2 et vient de descendre dans le groupe 3.

Après une première journée infructueuse où les Béninois Alexis Klégou et Delmas N’Tcha ont perdu tous deux leurs rencontres respectivement face aux joueurs de Hong Kong Wong Hong Kit par 2 sets à 1 et Wong Chak Lam Coleman par 2 sets à 0, le capitaine Bruno Danhouan et sa troupe avaient la ferme conviction de rattraper ce samedi 05 mars 2022 leur retard. Mais la paire Alexis Klégou – Sylvestre Monnou sur qui l’espoir des férus du tennis reposait en Double pour gagner le 3ème match face à la paire Wong Chak Lam Coleman- Wong Hong Kit a été battue par 2 sets à 1 (2-6, 6-1, 4-6). Cette 3ème défaite des Béninois qualifie l’équipe de Hong Kong. L’honneur du Bénin a été sauvé en Simple par Sylvestre Monnou par 2 sets à 0 (6-4, 6-4) face à Ki Lung NG.

Bien que le Bénin ait perdu 3 matches, ait remporté une seule rencontre et ait manqué ainsi une occasion de se maintenir dans le groupe 2 mondial de tennis , il a une nouvelle chance à la fin du mois de mars 2022 en Espagne. La sélection béninoise aura encore une occasion de tenter une nouvelle fois de monter dans le groupe 2 mondial lors du play off de la zone 3 Afrique. Pour le capitaine Bruno Danhouan, «la seule victoire que nous avons eu, a montré que nous sommes en train de venir. On ne baissera pas les bras, nous allons continuer à travailler».

Le numéro 1 de Hong Kong. Wong Chak Lam Coleman a, de son côté, déclaré que « l’organisation a été bonne» et qu’ils ont «pu jouer face à une équipe qui a un bon niveau de jeu même» s’ils ont gagné. Pour le Président de la Fédération béninoise de Tennis (FBT), Jean-Claude Talon, ce qui est important, c’est de réussir l’organisation. La réussite de l’organisation est à mettre à l’actif du Bénin, «même si ce n’est toujours pas facile de réussir pour une première fois des organisations de ce niveau».