Cela fait plus de deux ans que le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent. Le nouveau coronavirus a endeuillé depuis le début de la pandémie plusieurs familles. Plusieurs millions de personnes sont malheureusement décédées depuis le début de la pandémie surtout avec la découverte de nouveau variant. Ce vendredi, la Chine a décidé de confiner une ville qui compte 9 millions d’habitants pour essayer de contenir la propagation du virus.

Le covid-19 continue de sévir dans le monde. La Chine ne fait pas l’exception. Ce vendredi, la Chine a signalé 397 autres cas de transmission locale enregistrés dans tout le pays, dont 98 dans la province de Jilin qui entoure Changchun, un centre de l’industrie automobile du pays. Dans toute la province, les cas positifs ont dépassé les 1 100 depuis que la dernière éclosion a frappé pour la première fois à la fin de la semaine dernière.

Ce même vendredi, la Chine a ordonné le confinement des 9 millions d’habitants de la ville de Changchun, dans le nord-est du pays, au milieu d’un nouveau pic de cas de COVID-19 dans la région attribuée au variant Omicron. Les résidents sont tenus de rester à la maison. toutefois, un membre de la famille estautorisé à sortir pour acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité à un certain rythme dans la semaine. Tous les résidents doivent subir trois séries de tests de masse, tandis que les entreprises non essentielles ont été fermées et les liaisons de transport suspendues.